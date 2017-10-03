Şampiyon Alanya'dan

28 sporcunun yarıştığı organizasyonda Alanya Belediyespor adına ringe çıkan Erturhan, rakibini yenmeyi başararak birinciliği elde etti. Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, "Her dalda olduğu gibi Muay Thai'de de başarılı sporcular yetiştiriyoruz. Serhat Erturhan kardeşimizi kutluyor, başarılarının daim olmasını temenni ediyorum" dedi.