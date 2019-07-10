Sami Spor başarıya doymuyor

ALANYA Sami Spor Kulübü'nün başarılı bisikletçileri, elde ettikleri başarılarla isimlerinden sıkça söz ettiriyor. Son olarak Konya'daki Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda dereceler elde eden Sami Spor sporcuları, başarıları ile herkesi gururlandırdılar. Bir açıklama yapan Sami Spor Kulübü Başkanı Sami Ağaoğlu "Bu sezon çok etkili ve başarılı bir bayan bisiklet takımı oluşturduk. Takımımız antrenörlük görevine birbirinden tecrübeli sayısız başarıya imza atmış, kariyerleri üst noktada olan Barış Ünlü ve Hakan Şenöz'ü getirdik. Antrenörlerimiz milli takımlarda yıllarca görev almış, sayısız Türkiye, Balkan Şampiyonu yetiştirmiş kişiler. Bu iki antrenörümüze emanet ettiğimiz takımımız bu sezon katıldıkları 7 yarışın 5'inde birincilik, 1 tanesinde ise ikincilik alarak büyük bir başarıya imza atmışlardır. 26-30 Haziran 2019 tarihlerinde Konya ilinde yapılan Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası'nda sporcumuz Sırma Nur Aydın Yıldız Bayanlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Ayrıca Sırma Nur Aydın, Selcan Sezer, Sema Sertgöz, Funda Nur Arslan, ve Ayşenur Kırışık'tan oluşan yıldız bayan bisiklet takımımız aynı yarışmada takım halinde Türkiye Şampiyonu olarak Yıldız Bayanlar'da en büyük Alanya Sami Spor demişlerdir. Bu başarıları ile Sırma Nur Aydın, Türkiye Ferdi Genel Klasmanında birinci sırda bulunmaktadır. 7-14 Temmuz 2019 tarihleri arasında Sırbistan’da yapılacak olan Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek 2 bayan sporcudan birisi Sırma Nur Aydın'dır, 23-30 Temmuz 2019 tarihleri arasında Azerbaycan’ın Bakü kentinde yapılacak olan Avrupa Gençlik Olimpiyatlarına (EYOF) Türkiye 3 kadın sporcu ile katılacaktır. Sami Spor Kulübünden Sırma Nur Aydın da ülkemizi Azerbaycan’da temsil edecektir. Bu güzel ve önemli başarıları bize yaşatan antrenörlerimiz Barış Ünlü, Hakan Şenöz sporcularımıza kulüp başkanı olarak teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi. Öte yandan, yine Sami Spor Kulübü antrenörleri tarafından çalıştırılan Azize Bekar, Karaman Duru Performans Spor Kulübü adına yarışarak Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonu oldu. Bekar ayrıca, Sırbistan’daki Balkan Şampiyonasında da Balkan Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.