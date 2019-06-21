‘Sami Spor’ Alanya’nın gururu oldu

KULÜP Başkanı Sami Ağaoğlu yaptığı açıklamada, “Bu sezon çok etkili ve başarılı bir kadın bisiklet takımı oluşturduk. Takımımız antrenörlük görevine birbirinden tecrübeli sayısız başarıya imza atmış, kariyerleri üst noktada olan Barış Ünlü ve Hakan Şenöz’ü getirdik. Karaman’dan transfer ettiğimiz antrenörümüz Barış Ünlü ve İstanbul’dan transfer ettiğimiz antrenörümüz Hakan Şenöz milli takımlarda yıllarca görev almış, sayısız Türkiye, Balkan şampiyonu yetiştirmiş antrenörlerimiz. Bu iki antrenörümüze emanet ettiğimiz takımımız bu sezon katıldıkları 5 yarışın 4’ünde birincilik, 1 tanesinde ise ikincilik alarak büyük bir başarıya imza attılar. Sırma Nur Aydın, Selcan Sezer, Sema Sertgöz, Funda Nur Arslan ve Ayşenur Kırışık’tan oluşan kadın bisiklet takımımız şu an Türkiye Genel klasmanında takım halinde birinci. Ayrıca sporcularımızdan Sırma Nur Aydın elde etmiş olduğu dereceler ile Türkiye Ferdi Genel Klasmanında birinci sırda. 23-30 Temmuz 2019 tarihleri arasında Azerbaycan’ın Bakü Kentinde yapılacak olan Avrupa Gençlik Olimpiyatları’na (EYOF) Türkiye 3 kadın sporcu ile katılacak. İlçemiz Sami Spor Kulübünden Sırma Nur Aydın da ülkemizi Azerbaycan’da temsil edecek. Bu güzel ve önemli başarıları bize yaşatan antrenör ve sporcularımıza kulüp başkanı olarak teşekkür ederim” dedi.