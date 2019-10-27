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Samet Aybaba: Radikal kararlar alacağız

İM Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba 4-0’lık Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada Kayseri’ye dönünce radikal kararlar alacağını söyledi.

SPOR 27.10.2019, 17:58
Samet Aybaba: Radikal kararlar alacağız
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Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aybaba, “Teknik direktör olarak bir takım bizi istiyor, biz de araştırıyoruz, oyuncu listesine bakıyoruz. Kalitesi var mı, yok mu, ekonomisi nedir. En çok devreye girenler de dostluklar oluyor. Dostluklar ön plana çıkıyor. Ben böyle çok zorda takımlara teknik direktörlük yapmaya gittim, başarılı olduk, başarısız olduk. Ama bu kadar sorunlu bir takımla ilk defa çalışıyorum. Antrenmanda, soyunma odasında, sahada sorun var. Gideceğiz Kayseri’de yönetici arkadaşlarla konuşup radikal kararlar alacağız. Her türlü kararları alacağız” şeklinde konuştu.
 
"20 senedir alt yapıları güçlendirelim dedim, yine dinlemediler"
 
Yabancı oyuncu sınırlamasına da değinen Aybaba, “Bu ülke futboluna çok ihanetler oldu. Bu yabancı oyuncu sayısı ile ilgili çok söyledim, serbest bırakılmasına kriter koyalım, kaliteli oyuncu getirelim bu ülkeye diye, hiç dinlemediler. 20 senedir alt yapıları güçlendirelim dedim yine dinlemediler. Şimdi 14 yabancı. Mukavelesini cebine koyan ne antrenmanda performans gösteriyor, ne de sahada gösteriyor. İşimiz çok zor” dedi.
 
Yeni Malatyaspor karşısında kaptırdıkları toplarla rakibe 4-5 pozisyon verdiklerini belirten Aybaba, “Futbolda olabilecek şey değil. Bu kadar isteksiz, bu kadar mücadelesiz, ligin dibinde oradan bir an önce kurtulmak için mücadele etmesi gereken bir takımın hiçbir mücadele gücü olmaması, sahada gezinen, birbirileri ile devamlı sürtüşen görüntüsü hiç olmadı” ifadelerine yer verdi.
 
"VAR adalet dağıtsın diye yapılan bir şey"
 
VAR ile ilgili de eleştirilerde bulunan Aybaba, “VAR adalet dağıtsın diye yapılan bir şey. Bu penaltı olur olmaz, buna takılmamalıyız ama hepsine eşit davransın, bizim istediğimiz adalet. Bu konuda ülkemizin çok büyük sorunları var” dedi.
Aybaba, Kayserispor’a görüşerek geldiğini ve oyuncu kadrosu ile ilgili yapılanma eksikliğinin olduğunu da belirterek “Bir sürü eksiklik var. Zorlu bir yıl Kayserispor için. Dönüşte herkesle konuşacağız, futbolcularla tekrar konuşacağız” diye konuştu.
 

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