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Samet Aybaba: Radikal kararlar alacağız

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 4-0 yenildikleri Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunurken takımdaki oyunculara sert eleştiriler yaptı. Aybaba, "Çok beklentilerimiz oldu, çok konuştuk, 11 gündür her gün konuşuyoruz, anlatıyoruz ama ortaya çıkan tabloyu görüyorsunuz." dedi.

SPOR 27.10.2019, 19:13
Samet Aybaba: Radikal kararlar alacağız
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KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Samet Aybaba, 4-0´lık Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada Kayseri’ye dönünce radikal kararlar alacağını söyledi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, teknik direktörler olarak bir takımın kendilerini istediğinde, araştırdıklarını, oyuncu listesine baktıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

“Kalitesi var mı yok mu, ekonomisi nedir ne değildir. Tabii burada en çok devreye giren dostluklar oluyor. Dostluklar ön plana çıkıyor. Ben böyle çok zorda takımlara teknik direktörler yapmaya gittim. Başarılı olduk, başarısız olduk, içerisinde var tabii ki ama bu kadar sorunlu bir takımla ilk defa çalışıyorum. Antrenmanda, soyunma odasında sorun var. Sahada, tabii bunların birlikte hareket etme özelliğini kaybettirmesinden dolayı orada daha büyük sorun var. Gideceğiz şimdi Kayseri’de oturacağız yönetici arkadaşlarla radikal kararlar alacağız, her türlü kararları alabiliriz.”

“Yabancı oyuncu sayısıyla ilgili bu ülke futboluna çok ihanetler oldu.” diyen Aybaba, şunları kaydetti:

“Çok söyledim ‘Serbest bırakalım, kriter koyalım, kaliteli oyuncu getirelim bu ülkeye’ diye hiç dinlemediler. 20 senedir altyapıları güçlendirelim dedik yine dinlemediler. Şimdi 14 yabancı, mukavelesini cebine koyan, ne antrenmanda performansını gösteriyor ne davranış düzgünlüğü var ne de sahada gösteriyor. İşimiz çok zor. Bugün kaptırdığımız toplarla rakibe en az 4-5 pozisyon verdik. Yani futbolda olabilir şey değil bu. Bu kadar isteksiz, bu kadar mücadelesiz, ligin dibinden bir an önce kurtulmak için mücadele etmesi gereken bir takımın hiçbir mücadele gücü olmayan, sadece sahada gezinen, birbirleriyle de devamlı sürtüşen görüntüsü hiç hoş olmadı. Futbol bu, içinde her şey var.”

“BİZİM İSTEDİĞİMİZ ADALET”
Aybaba, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Adalet dağıtsın diye yapılan bir şey bu. Penaltı olur, olmaz bunlara takılmayın arkadaşlar ama hepsine eşit davransınlar. Bizim istediğimiz adalet. Onu eşit dağıtsınlar. Penaltıyı falan tartışmak istemiyorum. Futbolu da çok basite indirgemeyin. Bir maçı şu kaybetti, bu kaybetti, bu oyuncu iyi oynadı… Buna geniş bir pencereden bakmak lazım. Maalesef ülkemizin bu anlamda çok büyük sorunları var.” diye konuştu.

“HER ŞEY OLUR, OTURUR KONUŞURUZ”
Bir basın mensubunun “Radikal karar dediniz, bu istifa olabilir mi?” sorusuna Aybaba, “Her şey olur arkadaşlar, oturur konuşuruz. Yapabileceğimiz bir şey varsa yaparız. Ben futbol adamıyım, başka bir şey bilmem. Yapabileceğim bir şey varsa yaparım. Futbolun dışında bir şeyden de anlamam zaten. Onun için futbolu konuşuruz, içinde kalırız. Oyuncu grubuyla ilgili bir sürü sorunumuz var. Arkadaşların maalesef katkıları çok düşük. Çok beklentilerimiz oldu, çok konuştuk, 11 gündür her gün konuşuyoruz, anlatıyoruz ama ortaya çıkan tabloyu görüyorsunuz.” yanıtını verdi.

Aybaba, Türkiye’deki futbol ekonomisinin neredeyse battığını belirterek, şunları kaydetti:

“Oyuncu karakteri çok önemlidir. Biz de oynadık yıllarca. Para almazsınız, aç kalırsınız, bir sürü mücadele edersiniz ama birlikte mücadele edersiniz. O coşkuyu hiçbir zaman kaybetmezsiniz, ne olur hiç etkilemez. ‘Nasıl olsa paramızı alırız.’ dersiniz. Ancak siz önce parayı önde tutup ‘Ya paramızı almazsak bunların hiçbiri oynamaz.’ derseniz bizim düştüğümüz duruma düşerseniz. Onun için kulüplerin bu ekonomik sorunları, maalesef özellikle de yabancı futbolcuları kontrol etmemizi engelliyor.”

#Malatyaspor #samet #aybaba
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