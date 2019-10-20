Samet Aybaba: Bu ülke futbolunu bu ekonomiyle nasıl yöneteceğiz

SÜPER Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Samet Aybaba, "Kulüpler bu düşünceyle devam ettiği sürece futbol daha da kötüye gidecek." dedi.

Aybaba, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takıma geldiği günden beri futbol adına bir şeyler yapmaya çalıştığını söyledi. Takımın bütünlüğü için neler yapabileceklerini futbolcularla konuştuğunu anlatan Aybaba, takım olarak eksiklerinin olduğunu bunu aşmak için çaba harcayacaklarını ifade etti.

Aybaba, "İyi başlayamadığımız bir oyundu. Bazı sıkıntılar da vardı onları da üstümüzden atacağız. İkinci yarı oyuncularımız daha iyiydiler." diye konuştu.

Bir gazetecinin, bazı futbolcuların paralarını alamadığını ve antrenmana çıkmadığını sorması üzerine Aybaba, şunları kaydetti:

"Böyle bir şey yok. Sadece Djedje'nin böyle bir sorunu var. Antrenmana çıkmayla ilgili bir sorun yarattı biz de onu kadroya almadık. Böyle şeyler olacak ama biz önce şunu konuşmalıyız, bu ülke futbolunu bu ekonomiyle nasıl yöneteceğiz. Bu Kayserispor'un sorunu değil ki bütün ülkenin problemi artık. Bu yabancı ve bu paralarla yürüyemeyeceğini anlayamıyor muyuz? Bunları 20 senedir söylüyoruz hala düzeltemiyoruz. Bazı yabancı oyuncular Avrupa'da çok düşük maaş alıyorlar. Türkiye'deki kulüplerin sorunlarını bildikleri halde bu ülkeye gelip yüksek maaş alıyorlar. Diyorlar ki 'Nasıl olsa UEFA'dan paramızı alırız.' Senaryo bu. Ülke futbolu buna izin verdiği sürece antrenmana çıkmayan, evinin önündeki bahçede çocuğunu gezdiren, Erciyes'e gidip kayak yapan futbolcu tiplerini çok göreceksiniz. Bu soruna çözüm bulmak lazım. Kulüpler bu düşünceyle devam ettiği sürece futbol daha da kötüye gidecek."

Özdeş: "Kalecimiz Fatih Öztürk ikinci yarıda bizi mağlup olmaktan kurtardı"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise güzel bir maçta puanların paylaşıldığını belirtti. Kasımpaşa'nın oyunun ilk bölümünde daha iyi oynayan taraf olduğunu vurgulayan Özdeş, "İkinci golü bulamamak ilk yarının sonunda problemdi. İkinci yarıda rakibimiz daha iyi oynadı. Kalecimiz Fatih Öztürk ikinci yarıda bizi mağlup olmaktan kurtardı." ifadelerini kullandı.

Kemal Özdeş, ayrıca hakemin maçı iyi yönettiğini sözlerine ekledi.