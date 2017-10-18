Salzburg maçında Avrupa’daki yerimizi belli edeceğiz

UEFA Avrupa Ligi I. Grubu 3. haftasında yarın Avusturya temsilcisi Salzburg ile karşılaşacak Atiker Konyaspor’un Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, yeşil-beyazlı futbolcu Deni Milosevic ile birlikte maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, genç bir takıma karşı mücadele vereceklerini, maçın sonucuna göre Avrupa’daki yerlerini belli edeceklerini söyledi. Akçay, “Yaş ortalaması 23.8 olan dinamik, ikinci bölge etkinlikleri yüksek ve 3. bölgede hareketlilikleri oldukça yoğun bir takıma karşı oynayacağız. Ama bizde fiziki olarak iyi bir durumdayız. Galatasaray müsabakasında bunu gördük. Ancak taktik ve bireysel olarak bazı hatalar yapmaya devam ediyoruz. Bunların üstesinden gelebiliriz. Yarın akşamda böyle bir müsabaka olacak. Sahanın içerisinde iyi bir duruş gösteren takım olarak yerimizi alacağız. Sporcu arkadaşlarımızda iyi bir performans göstererek buradaki yerimizi belli edeceğiz. Yani Avrupa’daki yerimiz neresi belli edeceğiz. Böyle bir müsabaka oynuyoruz. Ligdeki yerimiz yadırganabilir ancak potansiyelimiz bunu daha yukarı çekebilecek potansiyele sahip. Onu da önümüzdeki müsabakalarda devreye sokacaktır” diye konuştu.



Milosevic: "Rakibimizin iyi olduğunu biliyoruz"



Yeşil beyazlı futbolcu Deni Milosevic ise, galibiyet için sahaya çıkacaklarını dile getirdi. Milosevic, “Rakibimizin iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Taraftarlarımızın önünde onların verdiği güçle oynayacağız. İyi bir performans sergileyerek iyi bir sonuç almaya çalışacağız. Galibiyet için oynayıp 3 puanı almaya çalışacağız” diye konuştu.

