Salonda şampiyon Ukrayna

GÖRME Engelliler B2-B3 Futsal Avrupa Şampiyonası hafta sonunda Alanya Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Turnuvanın son gününde İngiltere, Türkiye'yi 1-0 mağlup etti. Final maçında ise Ukrayna ve Fransa milli takımları karşı karşıya geldi. Ukrayna karşılaşmayı 6-2 kazanarak şampiyon oldu. Turnuvada Fransa ikinci, İngiltere de üçüncü oldu. Şampiyonanın en centilmen oyuncusu Ukrayna'dan Oleksandr Getmanov, en iyi oyuncusu Fransa'dan TeanGury ve en iyi kalecisi de Türkiye'den İsa Akten seçildi. Karşılaşmaların ardından düzenlenen törenle şampiyonada ilk üçe giren takımlara kupa ve madalyaları, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak ve Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu yetkililerince verildi.

Alanya Final Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri de milli takımımızı maçlarda yalnız bırakmadı. Galip gelinen maçı öğrencilerle birlikte kutlayan milli takım oyuncuları turnuvayı 4. olarak tamamladı.



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