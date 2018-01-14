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Salonda şampiyon Hollanda

Eurohockey C2 Salon Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda şampiyon Hollanda Milli Takımı oldu.

Salonda şampiyon Hollanda

Eurohockey C2 Salon Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda şampiyon Hollanda Milli Takımı oldu.

14 Ocak 2018 Pazar 18:01
Salonda şampiyon Hollanda
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ALANYA Atatürk Spor Salonu’nda üç gün boyunca devam eden Eurohockey C2 Salon Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda birinci Hollanda, ikinci Ukrayna, üçüncü ise İsveç oldu. Şampiyonanın en iyi oyuncusu Hollanda takımından Teun Rohof oldu. En iyi kaleci ise Ukrayna Takımından Sergii Koval , şampiyonanın gol kralı da İsveç Milli Takımı'ndan Johan Bjorkmann oldu. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını ise Türkiye Hokey Federasyonu (THF) Başkanı Sadık Karahan, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak ve Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula verdi.

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Son Güncelleme: 14.01.2018 18:39
Anahtar Kelimeler:
Milli TakımHollandaAvrupa şampiyonasıEurohockey C2
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