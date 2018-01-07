salonda şampiyon bolu

TÜRKİYE Hokey Federasyonu (THF) tarafından düzenlenen ve Alanya’nın ev sahipliği ile gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig 2. Etap Müsabakaları’nda şampiyon, Bolu Belediyespor Kulübü oldu. Atatürk Spor Salonu’nda üç gün boyunca gerçekleştirilen mücadelelerin ardından birinci Bolu Belediyespor Kulübü, ikinci Gaziantep Polisgücü ve üçüncü Gaziantep Dorukspor Kulübü oldu. Gol kraliçesi ise Polisgücü takımından Fatma Songül Gültekin, en iyi oyuncu Bolu takımından Perihan Küçükkoç ve en iyi kaleci Bolu takımından Selin Güzeller oldu. Dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak ile Türkiye Hokey Federasyonu yetkililerinden aldı.
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