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Salonda heyecan sona erdi

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile yapılan 1. ve 2. Lig 1. Devre Erkekler Goalball Türkiye Şampiyonası müsabakaları sona erdi.

Salonda heyecan sona erdi

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile yapılan 1. ve 2. Lig 1. Devre Erkekler Goalball Türkiye Şampiyonası müsabakaları sona erdi.

16 Mart 2018 Cuma 00:56
Salonda heyecan sona erdi
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ATATÜRK Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalarda Yeni Mahalle Gençlikspor, Goalball Spor Kulübü, Boğaziçi Gençlikspor, Göreneller Spor Kulübü, Kahramanmaraş Ertuğrulgazi, Çankaya Belediye Gençlikspor, Yakutiye Gençlikspor, Nilüfer Belediyesi Gençlikspor, Manisa Spil ve Kahramanmaraş Gençlikgücü takımları mücadele etti. 75. Yıl Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalarda ise Manisa Gençlikspor, Adıyaman Gençlikspor, TUGED, Anadolu Engelliler, Mitat Enç Körler Spor Kulübü, TSK Rehabilitasyon Merkezi, Mevlana Spor Kulübü, Yıldırım Belediyesi Altınokta Spor Kulübü, Şehzadeler Spor Kulübü ve Osmanlı Gençlikspor takımları ter döktü. Ligde 2. devre müsabakalarının ardından şampiyonlar belli olacak.
 

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Türkiye Görme Engelliler FederasyonuSalonda Heyecan
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