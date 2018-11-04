Salonda heyecan sona erdi

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar Salon Hokey Süper Lig 1. Etap Müsabakaları sona erdi

Salonda heyecan sona erdi
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ATATÜRK Spor Salonu'nda 1 Kasım'da başlayan maçlarda alınan puanlara göre birinci Gaziantep Polisgücü, ikinci Gaziantep Doruk, üçüncü Bolu Belediyesi, dördüncü Kahramanmaraş Hokey, beşinci Zonguldak Gençlik Merkezi, altıncı Nizip Hem Spor Kulübü, yedinci Kırıkkale GSK ve sekizinci ise Buca Halk Eğitim GSK oldu. Kadınlar Salon Süper Lig 2. Etap Müsabakaları da 22-25 Aralık tarihleri arasında Alanya'da gerçekleştirilecek. Ardından 26-30 Aralık tarihleri arasında Erkekler Salon Süper Lig 2. Etap müsabakaları yapılacak.

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