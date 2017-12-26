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Salonda heyecan başladı

Türk,ye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen ve Alanya’nın ev sahipliği ile gerçekleştirilen Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 2. Etap Müsabakaları dün başladı

Salonda heyecan başladı

Türk,ye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen ve Alanya’nın ev sahipliği ile gerçekleştirilen Erkekler Salon Hokeyi Süper Lig 2. Etap Müsabakaları dün başladı

26 Aralık 2017 Salı 23:03
Salonda heyecan başladı
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ATATÜRK Spor Salonu’nda 5 gün boyunca devam edecek olan müsabakalarda Nizip Belediye SK, Bolu Belediyesi SK, Gaziantep Polisgücü SK, Gaziantep Büyükşehir Bld. Nizip GSK, Nizip H.E.M. SK, Muğla GSK, Malatya Hokey SK, Kahramanmaraş Hokey SK, Osmaniye GSK ve Amasya GSK olmak üzere toplam 10 takım mücadele ediyor.

Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, “Atatürk Spor Salonu’nda spor organizasyonları devam ediyor. 3-11 Ocak tarihlerinde Erkek Milli Takım Hokey Kampı, 6-9 Ocak’ta Kadın Salon Hokeyi Süper Lig 2. Etap Müsabakaları, 10-18 Ocak’ta Kadın Milli Takım Hokey Kampı ve 12-14 Ocak’ta da Eurohockey C2 Salon Erkekler Avrupa Şampiyonası yapılacaktır. Sporsever vatandaşlarımızı kıran kırana geçecek müsabakaları izlemeye bekliyoruz" dedi.
 

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