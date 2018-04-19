Salonda futsal heyecanı

ATATÜRK Kapalı Spor Salonu’nda turnuvanın açılış seremonisi dün akşam gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur ve İnsan Kaynakları Müdürü Gani Şahin, tüm takımlara başarılar dilediler. 16 müdürlüğün katıldığı turnuva, seremoni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile start aldı. 10 hafta boyunca devam edecek turnuvanın ilk karşılaşması Fen İşleri Şantiye ile Bilgi İşlem Müdürlüğü arasında oynandı. Maç sonunda Fen İşleri Şantiye, Bilgi İşlem Müdürlüğü'nü 6-3 yendi.

Günün diğer sonuçları ise şöyle:

Temizlik İşleri Mahmutlar – Temizlik İşleri Avsallar 7-1

Özel Kalem Müdürlüğü – Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3-3

Zabıta Müdürlüğü Kaplanlar – Emlak Müdürlüğü 2-1