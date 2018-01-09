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Salonda dev şampiyona 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Hokey Federasyonu'nun 2017-2018 sezonu faaliyet programında yer alan Salon Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası, 12-14 Ocak tarihleri arasında Alanya'da yapılacak

Salonda dev şampiyona 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Hokey Federasyonu'nun 2017-2018 sezonu faaliyet programında yer alan Salon Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası, 12-14 Ocak tarihleri arasında Alanya'da yapılacak

09 Ocak 2018 Salı 19:07
Salonda dev şampiyona 
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TÜRKİYE, Hollanda, Portekiz, Ukrayna, İngiltere, Hırvatistan, İtalya ve İsveç milli takımlarının katılımıyla yapılacak olan şampiyona, Alanya Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Salon Hokeyi A Milli Takımımızın ilk müsabakası ise 12 Ocak Cuma günü saat 13.30'da oynanacak. Türkiye-Ukrayna arasında oynanacak maçın ardından aynı gün 19.30'da Portekiz-Türkiye ve 13 Ocak'ta saat 12.30'da ise Hollanda-Türkiye maçları oynanacak. 14 Ocak Pazar günü ise çeyrek final, yarı final ve final mücadelesi yapılacak. NTV'den naklen yayınlanacak olan ve seyirci girişinin ücretsiz olacağı şampiyonaya tüm sporseverleri davet eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak, "Milli Takımımızı bu önemli şampiyonada destekleyelim" dedi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor BakanlığıTürkiyeHokeyFederasyon
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