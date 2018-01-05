Salon hokeyi heyecanı

TÜRKİYE Hokey Federasyonu (THF) tarafından düzenlenen ve Alanya’nın ev sahipliği ile gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig 2. Etap Müsabakaları önceki gün başladı. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen maçlarda Gaziantep Polisgücü, Zonguldak Gençlik Merkezi, Nizip GSK, Gaziantep Doruk SK, Nizip HEM SK, Kahramanmaraş Hokey ve Bolu Belediye SK olmak üzere 7 takım mücadele ediyor. Maçlar bugün sona erecek. Tüm maçların ardından dereceye giren takımlar kupa ile ödüllendirilecek.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.