Salon hokeyi heyecanı

TÜRKİYE Hokey Federasyonu (THF) tarafından düzenlenen ve Alanya’nın ev sahipliği ile gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Süper Lig 2. Etap Müsabakaları önceki gün başladı. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen maçlarda Gaziantep Polisgücü, Zonguldak Gençlik Merkezi, Nizip GSK, Gaziantep Doruk SK, Nizip HEM SK, Kahramanmaraş Hokey ve Bolu Belediye SK olmak üzere 7 takım mücadele ediyor. Maçlar bugün sona erecek. Tüm maçların ardından dereceye giren takımlar kupa ile ödüllendirilecek.

