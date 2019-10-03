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Salih Uçan şoku

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Doktoru İsmail Yetkin, Sivasspor maçında sakatlanan Juanfran Moreno ve antrenmanda sakatlık geçiren Salih Uçan'ın sağlık durumları hakkında bilgi verdi

SPOR 02.10.2019, 21:52
Salih Uçan şoku
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DR. Yetkin, sol diz çapraz bağında yırtık tespit edilen Juanfran'ın tedavi sürecinin başladığını ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağını söyledi. Yetkin, sağ diz arka menisküsünde yırtık tespit edilen Salih Uçan'ın da tedavisine başlandığını ve oyuncunun 2 ile 4 hafta takımdan uzak olacağını dile getirdi.

#Aytemiz Alanyaspor #Salih Uçan
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