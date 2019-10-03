Salih Uçan şoku

DR. Yetkin, sol diz çapraz bağında yırtık tespit edilen Juanfran'ın tedavi sürecinin başladığını ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağını söyledi. Yetkin, sağ diz arka menisküsünde yırtık tespit edilen Salih Uçan'ın da tedavisine başlandığını ve oyuncunun 2 ile 4 hafta takımdan uzak olacağını dile getirdi.