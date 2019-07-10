Salih Uçan Alanyaspor'da!

SPOR Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor, İtalya Serie A takımlarından Empoli ile sözleşmesi sona eren genç futbolcu Salih Uçan'ı kadrosuna dahil etti. Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan, Alanyaspor'dan gelen teklifi de geri çevirmek istemeyen 25 yaşındaki futbolcunun, önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Orta saha ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Salih Uçan, geçtiğimiz sezon Empoli forması ile 14 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Salih Uçan, daha önce Fenerbahçe, Sion ve Roma formaları da giymişti.

Alanyaspor, transferi sosyal medya hesabından işte böyle duyurdu:

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2019, 18:51