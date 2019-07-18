'Salih biraz şanssızdı'

TOPUK Yaylası kampında gazetecilere konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni transfer Salih Uçan hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. Salih'in kötü bir performans sergilemediğini dile getiren deneyimli teknik adam, "Salih'in kötü bir performans geçirdiğine katılmıyorum. Biraz şanssız olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe’de olsun, ondan sonra Roma’ya gitti, Roma’da fazla şans bulamadı. Kolay değil Roma gibi bir takımda ilk 11’e girip sürekli oynamak. Ama Sion’da olsun, Empoli’de olsun... Özellikle Empoli’de geçen sene 1 ya da 2 maçını izledim, oynadığı futbolu beğendim ve kendisi ile bir toplantı gerçekleştirdim. O toplantıdan sonra karar verdik kendisinin buraya gelmesi için. Burada hedefini biliyor, bizim ondan ne beklediğimizi biliyor. Ondan bu sene iyi şeyler göreceğimizi söyleyebilirim" dedi.

'HEDEFLERİ VAR'

Salih Uçan’ın yurtdışında şanssız dönemler geçirdiğini ifade eden Bulut "Sıkıntı olmadı ama biraz şanssız bir dönem yaşadı. Geçen sene Empoli’ye gittiğinde onu isteyen bir hoca vardı ve hoca değişikliği oldu. Her hocanın farklı bir görüşü var. Oyun tarzı var. Yeni gelen hoca fazla şans vermedi kendisine. Öyle bir dezavantajı oldu. Zaten geçen sene Empoli ile 14 maç yaptı. Biz de onu bu sene buraya transfer ettik. Bu sene ondan beklentilerimiz var. Onun kendi adına beklentileri var. Zaten hedefi de var. O hedefini gerçekleştirmek için bu sene iyi bir performans gerçekleştireceğine inanıyorum. Hep birlikte göreceğiz, çalışacağız" ifadelerini kullandı.

