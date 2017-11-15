Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 14°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107717
ALTIN
159.746
DOLAR
3.8827
STERLİN
5.1205
EURO
4.5785
16 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
16 Kasım 2017 Antalya -...
Cinsel gücü arttırmak için bunu yiyin
Cinsel gücü arttırmak için bunu...
Çocuklarda tik problemine dikkat
Çocuklarda tik problemine dikkat
banner468

SAL'da ikinci yarı başlıyor

Antalya Süper Amatör Ligi'nde ikinci yarı bu haftasonu başlıyor

SAL'da ikinci yarı başlıyor

Antalya Süper Amatör Ligi'nde ikinci yarı bu haftasonu başlıyor

15 Kasım 2017 Çarşamba 23:04
SAL'da ikinci yarı başlıyor
banner404

LİGİN ilk yarısını 22 puanlı lider Konyaaltı Belediyespor'un 4 puan gerisinde 18 puanla namağlup tamamlayan Alanya Belediyesi Kestelspor, 19 Kasım Pazar günü takipçisi Muratpaşa Belediyespor'u ağırlayacak. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak bir türlü istediği performansı sergileyemeyen Demir Asansör Payallarspor da Gazipaşa Belediyespor'a konuk olacak. Karşılaşma, 19 Kasım Pazar günü Gazipaşa Stadı'nda oynanacak. Ligdeki bir diğer temsilcimiz Konaklıspor ise ikinci yarının ilk maçını BAY olarak geçecek. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
SalAntalya Süper Amatör Ligi7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçeşehir maça hazır
Bahçeşehir maça hazır
'Evde kayıp istemiyorum'
'Evde kayıp istemiyorum'
Emre Akbaba gönülleri fethetti
Emre Akbaba gönülleri fethetti

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim