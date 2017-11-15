SAL'da ikinci yarı başlıyor

LİGİN ilk yarısını 22 puanlı lider Konyaaltı Belediyespor'un 4 puan gerisinde 18 puanla namağlup tamamlayan Alanya Belediyesi Kestelspor, 19 Kasım Pazar günü takipçisi Muratpaşa Belediyespor'u ağırlayacak. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak bir türlü istediği performansı sergileyemeyen Demir Asansör Payallarspor da Gazipaşa Belediyespor'a konuk olacak. Karşılaşma, 19 Kasım Pazar günü Gazipaşa Stadı'nda oynanacak. Ligdeki bir diğer temsilcimiz Konaklıspor ise ikinci yarının ilk maçını BAY olarak geçecek.