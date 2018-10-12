SAL'da heyecan sürüyor

LİGDE 4'te 4 yapan, geçtiğimiz hafta da en yakın rakibi Mahmutlarspor'u 4-0'la geçen Kestelspor, 5. hafta maçında 14 Ekim Pazar günü Finike Belediyespor'a konuk olacak. Finike Hasyurt Stadı'nda yapılacak olan mücadele saat 15.30'da başlayacak. Ligdeki bir diğer temsilcimiz Mahmutlarspor ise yarın kendi sahasında Korkuteli Belediyespor'u ağırlayacak. Bu karşılaşma da saat 15.30'da oynanacak. Bu yıl lige şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak son haftalarda puanlar kaybeden Payallarspor da Antalya Halspor'u konuk edecek. 14 Ekim Pazar günü Konaklı Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.