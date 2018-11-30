SAL'da heyecan sürüyor

LİGDE 11 haftada 11 galibiyet alarak 33 puanla zirveye demir atan Kestelspor, yarın sahasında Antalya Asat Gençlikspor'u konuk edecek. Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 14.30'da başlayacak. Ligdeki bir diğer temsilcimiz Mahmutlarspor ise sahasında ligin güçlü ekiplerinden Kınıkspor'u ağırlayacak. Bu mücadele de yarın Kestel sahasında saat 14.30'da başlayacak. Payallarspor ise bu hafta deplasmanda puan arayacak. Sarı siyahlı ekip yarın saat 14.30'da Finike Belediyespor'un misafiri olacak.