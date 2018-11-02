SAL'da derbi var

LİGDE 7'de 7 yapan ve 21 puanla zirvede yer alan temsilcimiz Kestelspor, bir maç eksiği ile 16 puanla 2. sırada bulunan Kınıkspor'u ağırlayacak. Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanacak olan kritik mücadele saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşmanın son hazırlığını bugün tesislerinde yapacak olan mavi beyazlılar, daha sonra kampa girerek yarınki maç saatini beklemeye başlayacak.

Süper Amatör Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Payallarspor ise deplasmanda Korkuteli Belediyespor ile karşılaşacak. Bu mücadele ise saat 14.30'da başlayacak. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren maçta rakibini deplasmanda mağlup ederek rahat bir nefes almak isteyen Payallarspor, Alanya'ya 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.