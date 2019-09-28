SAL'da derbi var

GEÇTİĞİMİZ hafta başlayan Antalya Süper Amatör Küme'de yarın Alanya derbisi var. SAL'a yeni yükselen Türklerspor, Konaklı Stadyumu'nda yeni sezona birleşerek başlayan Payallar-Konaklıspor'un konuğu olacak. Karşılaşma saat 15.00'de başlayacak. Yeni sezona iyi bir başlangıç yapan ve geçtiğimiz hafta Lara Eğitim'i 4-2'lik skorla mağlup eden Türklerspor, Payallar-Konaklıspor maçında da öne çıkan ekip olarak göze çarpıyor.