SAL'da deplasman haftası

ANTALYA Süper Amatör Küme 2. Grup'ta mücadele eden temsilcilerimiz Payallarspor ve Konaklıspor, 16. hafta maçında rakipleriyle deplasmanda karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta Muratpaşa'ya kendi sahasında yenilerek play-off şansını zora sokan Payallarspor, Antalya Asat Gençlikspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak. Zeytinköy 4 Nolu Saha'da oynanacak olan mücadele saat 14.30'da başlayacak. Konaklıspor ise Muratpaşa Belediyespor deplasmanına konuk olacak. Mustafa Çetinkaya Stadı'nda oynanacak olan bu karşılaşma ise saat 14.00'de başlayacak. Ligde 36 puanla lider olan Kestelspor ise bu haftayı maç yapmadan BAY olarak geçirecek.