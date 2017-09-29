SAL'da Alanya derbisi

LİGİN 4. maçına çıkacak olan her iki temsilcimiz de 3 puan için sahada olacak. Lige istediği gibi başlayamayan ve teknik direktör İsmet Çetin ile yollarını ayıran Kestelspor 5 puanla 3. sırada. İlk maçını BAY geçen ve ligdeki 3. maçını yapacak olan Konaklı Belediyespor ise 2 puanla 6. sırada yer alıyor. Ligdeki bir diğer temsilcimiz Payallarspor ise deplasmanda Konyaaltı Belediyespor'a konuk olacak. Sarı siyahlı ekip, 4 puanla 5. sırada bulunuyor.
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