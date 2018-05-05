Sakıb sezonu kapattı

SAKIB'IN ameliyat olmasının kendilerini üzdüğünü anlatan Arıcı, "Kasığında ödem vardı. Sezon başından beri ağrı kesici kullanıyordu. Zeki ve Salih'in sakatlığı nedeniyle tedaviyi erteliyordu. Ancak Trabzonspor maçı sonrası ağrıları oynayamayacak duruma geldi. Almanya'ya tedaviye gittiğinde doktorları ameliyat olması gerektiğini belirtti. Teknik ekibin de onayını alarak ameliyat oldu. Sakıb'ın sezonu kapatması bizleri üzdü. Gençlerbirliği maçında Salih, Zeki ve Sakıb sakatlıkları nedeniyle oynayamayacaklar" diye konuştu.