Sakatlar kervanına Tzavellas da katıldı

AYTEMİZ Alanyaspor'da sakat futbolcular kervanına Yunan stoper Georgios Tzavellas da katıldı. Uzun süredir forma giyemeyen Welinton, Mbilla ve Akhisarspor maçında sakatlanan Cisse'ye şimdi de Tzavellas eklendi. Omzunda küçük bir yırtık tespit edilen Yunan stoperin yarınki maçta riske edilmeyeceği ve kadroda yer almayacağı öğrenildi. Bu sezon oynanan 7 maçın hepsinde ilk 11'de sahaya çıkan ve tamamında 90 dakika forma giyen Tzavellas'ın yerine yarınki maçta Barış Başdaş'ın forma giymesi bekleniyor.