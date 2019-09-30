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Sakatlandı ama üçüncü oldu

Alanya Budo Spor Kulübü sporcularından olan 12 yaşındaki Hatice Berra Yaman, Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonasında üçüncü oldu. 33 kg. kategorisinde yarışan Yaman, 5. maçında hafif sakatlanmasına rağmen 6. maçı olan yarı final maçına çıkmayı başardı

SPOR 30.09.2019, 00:01
Sakatlandı ama üçüncü oldu
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SAKAT olmasına rağmen maça devam eden ve Alanya'ya üçüncülük madalyasını getiren Hatice Berra Yaman, "Hedefim önümüzde yıllarda Türkiye Şampiyonu olmak" dedi. Başarılı sporcunun antrenörü Cevdet Mutlu ise yeterli ilgiyi göremediklerini söyledi. Mutlu, "Alanyaya sporcu kazandırıyoruz, madalyalar getiriyoruz ama ne İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ne de diğer kurumlar bize destek olmuyor. Gelip de halimizi hatırımızı soran yok. Bu çocukların hepsi gelecekte milli takımda boy gösterecek" dedi.

#Alanya Budo Spor Kulübü sporcuları
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