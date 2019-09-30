Sakatlandı ama üçüncü oldu

SAKAT olmasına rağmen maça devam eden ve Alanya'ya üçüncülük madalyasını getiren Hatice Berra Yaman, "Hedefim önümüzde yıllarda Türkiye Şampiyonu olmak" dedi. Başarılı sporcunun antrenörü Cevdet Mutlu ise yeterli ilgiyi göremediklerini söyledi. Mutlu, "Alanyaya sporcu kazandırıyoruz, madalyalar getiriyoruz ama ne İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ne de diğer kurumlar bize destek olmuyor. Gelip de halimizi hatırımızı soran yok. Bu çocukların hepsi gelecekte milli takımda boy gösterecek" dedi.