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Son Dakika

"Sakat" demişlerdi! Transferin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı

Transfer döneminde Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Aboubakar, Porto'da kaldı. Aboubakar'ın sağlık kontrollerinden geçemediği için transfer edilmediği iddia edilse de Portekiz ekibinin kiralama bedeli istediği için transferin gerçekleşmediği ortaya çıktı.

SPOR 03.09.2019, 10:40 Melike Temir
"Sakat" demişlerdi! Transferin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı
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UZUN süredir Beşiktaş'ın takibinde olan eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın transferi, kulüpler arasındaki anlaşmazlıktan dolayı gerçekleşmedi.Porto, Aboubakar için siyah-beyazlılardan kiralama bedeli istedi. Ancak Kartal, "Ya bedava verin ya da almayız" diyerek rest çekti. Bu nedenle transfer tamamlanamadı.

#transfer #Aboubakar #porto #beşiktaş
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