"Sakat" demişlerdi! Transferin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı

UZUN süredir Beşiktaş'ın takibinde olan eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın transferi, kulüpler arasındaki anlaşmazlıktan dolayı gerçekleşmedi.Porto, Aboubakar için siyah-beyazlılardan kiralama bedeli istedi. Ancak Kartal, "Ya bedava verin ya da almayız" diyerek rest çekti. Bu nedenle transfer tamamlanamadı.