Sahaya çete indi, futbolcular taraftarları korudu!

ST.PAULI oyuncuları, sahaya giren ve kendi taraftarlarına saldıran rakip takım (Kiel) holiganlarına karşı büyük bir cesaret gösterisi sergiledi. Oyuncular ısındığı sırada çok sayıda maskeli holigan sahaya girdi, St. Pauli’nin deplasman taraftar tribününe meşaleler fırlatıldı. Saldırı sırasında sol görüşlü ve anti-faşist görüşüyle bilinen St. Pauli tribünlerinden bayrakları alındı.

Güvenlik görevlileri yetersiz kalınca saldırganları engellemek de St. Paulili futbolculara kaldı. Holiganları durdurmaya çalışan oyunculardan biri de saldırıya maruz kaldı.

St.Pauli kulübü 1-0 kazandıkları maç sonrasında taraftarlara soğukkanlı duruşlarından ötürü teşekkür etti. Kulüp bazı holiganların yakalanmasına katkı veren futbolcuları kutlarken bir yandan oyuncuları uyardı: “Kendinizi korumanız da çok önemli. Oynayacak bir maçımız vardı. Çok daha kötü şeyler olabilirdi.”