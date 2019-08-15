Sahaya atlayan YouTuber'ın 5 gün önce paylaştığı fotoğrafa tepki yağdı
Liverpool ile Chelsea arasında oynanan maçın 14'üncü dakikasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz'a sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor. Yılmaz'ın Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafa "Ülkemizi rezil ettin" yorumları yapıldı.
SPOR 15.08.2019, 08:47 Melike Temir
YOUTUBE'da 4,5 milyon takipçisi bulunan 'Deli Mi Ne?' kanalının sahibi Ali Abdüsselam Yılmaz, dün akşam oynanan Liverpool ile Chelsea maçının 14'üncü dakikasında sahaya atladı. Kısa sürede tepkilerin odağı olan Yılmaz, Instagram'da da yorumlarla adeta linç edildi.
TEPKİ YAĞDI
5 gün önce Dünya Şampiyonası yolunda Basketbol Milli Takımına marş hazırladıklarını duyuran Yılmaz'ın paylaşımının altına binlerce yorum geldi. Instagram hesabında ciddi bir takipçi sayısına ulaşan Yılmaz'ın takipçi sayısı da kısa sürede düşmeye başladı. YouTuber'ın Instagram hesabının kapatılması içinde bir çok kişi tarafından engellendi.
AÇIKLAMA YAPMADI
Ülkeyi rezil ettiği söylenen Ali Abdüsselam Yılmaz ise konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.
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