Sahaya atlayan YouTuber'ın 5 gün önce paylaştığı fotoğrafa tepki yağdı

YOUTUBE'da 4,5 milyon takipçisi bulunan 'Deli Mi Ne?' kanalının sahibi Ali Abdüsselam Yılmaz, dün akşam oynanan Liverpool ile Chelsea maçının 14'üncü dakikasında sahaya atladı. Kısa sürede tepkilerin odağı olan Yılmaz, Instagram'da da yorumlarla adeta linç edildi.

TEPKİ YAĞDI

5 gün önce Dünya Şampiyonası yolunda Basketbol Milli Takımına marş hazırladıklarını duyuran Yılmaz'ın paylaşımının altına binlerce yorum geldi. Instagram hesabında ciddi bir takipçi sayısına ulaşan Yılmaz'ın takipçi sayısı da kısa sürede düşmeye başladı. YouTuber'ın Instagram hesabının kapatılması içinde bir çok kişi tarafından engellendi.

AÇIKLAMA YAPMADI

Ülkeyi rezil ettiği söylenen Ali Abdüsselam Yılmaz ise konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.