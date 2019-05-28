Sahaların su problemi çözüldü

Alanya Belediyesi Spor Müdürlüğü, İncekum ve Payallar antrenman sahalarındaki su problemini dün çözdü

Sahaların su problemi çözüldü
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ALANYASPOR alt yapı takımlarının ve bölgedeki amatör kulüplerin maç ve antrenman sahası olarak kullandığı İncekum ve Payallar futbol sahalarında oluşan su problemi nedeniyle derin kuyu sondajı yapıldı. İncekum Sahası'nda 100 metre, Payallar Sahası'nda ise 50 metre derine inildi. Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, "Mevcut kuyuların kuruması sebebiyle sulama problemi ortaya çıktı. Bunun üzerine saha yakınına saha sulamalarında kullanılan derin kuyu sondajı yapılarak su problemi çözüldü. İncekum ve Payallar sahasında amatör maçlar aksamadan devam edecek" dedi.

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