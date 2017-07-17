Sahada da 15 Temmuz

15 temmuz anısına düzenlenen 15 Temmuz Vatan Cup futbol turnuvasına Sauerland ve NRW eyaletinde çeşitli liglerde mücadele eden 10 Türk futbol kulübü katıldı. İki sahada düzenlenen turnuvaya vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. F.C Fatih Türkgücü Meschede Spor Kulübü Başkanı Haydar Güven, 15 Temmuz 2016 akşamı, FETÖ tarafında ülkemize karşı gerçekleştirilen kanlı darbe girişimini asla unutmayacaklarını ve bu nedenle de Almanya’da bir futbol turnuvası düzenlediklerini söyledi.
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