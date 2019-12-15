'Saha engel oldu'

SÜPER Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor, Akdeniz derbisinde karşı karşıya geldi. Başladığı gibi golsüz sona eren maçın ardından basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maça 3 puan hedefiyle çıktıklarını ancak yağan yoğun yağmurdan dolayı pozisyonları fırsata çeviremediklerini ifade etti. Bulut, "Zeminin ağır olduğunu herkes gördü. İstediğimiz oyunu ve hücum opsiyonlarımızı sahaya tam anlamıyla yansıtamadık. Buna zemin biraz engel oldu. Baktığımızda eski İngiliz futbolu gibi oldu, kick and wash (vur ve yıka), uzun at, düşen toplara yaklaş, şut. Biraz oraya döndü ama maalesef bunu yapmak zorundaydık" dedi.

'GOLÜ BULAMADIK'

Oyuna yerinde müdahaleler de yaptıklarını söyleyen Erol Bulut, "Değişiklikleri yaptık, pozisyonlara da girdik, yeterince pozisyonumuz vardı. Maçın ilk başlarında ve ikinci yarıda da vardı. Junior Fernandes'in bir pozisyonu vardı, defansın ayağına çarparak kalenin üzerinden dışarı çıkan bir top, Papis Cisse'nin bir şutu var, ilk yarıda bir iki pozisyonumuz var. Zaten böyle bir maçta ya duran toplardan ya uzun mesafeden atacağınız şutlardan, düşen ikinci topları kazanıp şut olarak pozisyon bulabiliyorsunuz. Bunları bizim futbolcularımız bugün denedi ama maalesef golü bulamadık. İki takım da 1 puanla ayrılmış oldu" dedi.

'1 PUANI HAK ETTİK'

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas ise futbolcularına teşekkür etti. Thomas, "90 dakika bu hava şartlarında çok iyi mücadele ettiler. Böyle bir mücadeleyle 1 puanı hak ettiler. Biz farklı bir kadro hazırlamıştık ama bu hava şartlarını gördükten sonra değişikliğe mecbur kaldık. Sonra uzun oyuncuları kadroya aldık ve 90 dakika iyi mücadele ederek 1 puan kazandık. Bana göre hak ettik" diye konuştu.