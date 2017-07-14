'Saha' buluşması

YENİ sezonda Alanyaspor U14, U15, U16, U17, U19 ve U21 takımlarının hangi sahalarda maç yapacağını yaptıkları toplantıda belirleyen yetkililer, aynı zamanda karşılıklı fikir alışverişinde de bulundu. Alanyasporlu yetkililer, ziyarette Levent Uğur'a turuncu yeşilli bir de forma hediye etti. Alınan karara göre ise, turuncu yeşilli ekibin U14, U15 ve U16 takımları yeni sezonda maçlarını İncekum Stadı'nda, U17 ve U19 takımları Konaklı Stadı'nda ve U21 takımı da yeni sezondaki maçlarını Milli Egemenlik Stadyumu'nda yapacak.