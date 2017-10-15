Safet Susic: 'Maçın hakkı beraberlikti'

SÜPER Lig'de 8. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Safet Susic, bireysel hatalardan dolayı mağlup olduklarını söyledi. Susic, "Aslında maça gayet iyi başladık, öne de geçtik ama maalesef bireysel iki hatayla geriye düştük. Açık ve ofansif bir futbol oynadık. İyi bir takıma karşı mücadele ettik. Bu maçtan beraberlik de çıkabilirdi. En adaletlisi de beraberlik olmasıydı" şeklinde konuştu.

ABDULLAH AVCI: "GALİBİYET ÖNEMLİYDİ"

AYTEMİZ Alanyaspor'u 3. kez yenmeyi başaran Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Avcı, "Antrenmanlarda oyuncularımız çok hırslıydı. Bugün de oyun öyle başladı. Maç öncesi yaptığımız tespitlerde, Aytemiz Alanyaspor'un ligin geçiş oyunlarını iyi oynayan, Vagner Love gibi oyunculara sahip olduğunu, ön tarafının 15 gol attığını biliyorduk. Set oyununu iyi oynamamız gerekiyordu. Oyun da öyle başladı. 1. saniyede golü bulabilirdik. Emre'nin attığı golle geri düştük. Son haftalarda bu kadar topa sahip olup, bu kadar pozisyona girdiğimiz maç hatırlamıyorum. Golü bulduk, 1-1 iken kaptan sakatlandı. Alanyaspor en az savunma yapan takımlardan biri. Bizim oynadığımız maçlarda 60, 62 dakika oyunda kalıyor. Bugün de 61 dakika oyunda kaldı. Oyunu koparmamız gereken durumlarda 22 tane top kaybı yaptık. 14 şut attık. Göztepe'nin ardından Alanyaspor'u da yenmek önemliydi. Yoğun haftaya girerken bu galibiyet önemliydi. Takım iyi oynadı. Adebayor iyi oynadı. Alanyaspor başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.