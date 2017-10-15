Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
152.260
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8232
EURO
4.2966
16 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
16 Ekim 2017 Alanya -...
Cinsellik deyince akıllara bu soru geliyor
Cinsellik deyince akıllara bu soru...
Hiperaktivite tanısında büyük yanlış
Hiperaktivite tanısında büyük yanlış
banner468

Safet Susic: 'Maçın hakkı beraberlikti'

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Başakşehir'e karşı iyi mücadele ettiklerini ancak mağlup oldukları için üzgün olduğunu söyledi 

Safet Susic: 'Maçın hakkı beraberlikti'

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Başakşehir'e karşı iyi mücadele ettiklerini ancak mağlup oldukları için üzgün olduğunu söyledi 

15 Ekim 2017 Pazar 17:04
Safet Susic: 'Maçın hakkı beraberlikti'
banner404

SÜPER Lig'de 8. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir'e deplasmanda 2-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Safet Susic, bireysel hatalardan dolayı mağlup olduklarını söyledi. Susic, "Aslında maça gayet iyi başladık, öne de geçtik ama maalesef bireysel iki hatayla geriye düştük. Açık ve ofansif bir futbol oynadık. İyi bir takıma karşı mücadele ettik. Bu maçtan beraberlik de çıkabilirdi. En adaletlisi de beraberlik olmasıydı" şeklinde konuştu. 

ABDULLAH AVCI: "GALİBİYET ÖNEMLİYDİ"
AYTEMİZ Alanyaspor'u 3. kez yenmeyi başaran Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Avcı, "Antrenmanlarda oyuncularımız çok hırslıydı. Bugün de oyun öyle başladı. Maç öncesi yaptığımız tespitlerde, Aytemiz Alanyaspor'un ligin geçiş oyunlarını iyi oynayan, Vagner Love gibi oyunculara sahip olduğunu, ön tarafının 15 gol attığını biliyorduk. Set oyununu iyi oynamamız gerekiyordu. Oyun da öyle başladı. 1. saniyede golü bulabilirdik. Emre'nin attığı golle geri düştük. Son haftalarda bu kadar topa sahip olup, bu kadar pozisyona girdiğimiz maç hatırlamıyorum. Golü bulduk, 1-1 iken kaptan sakatlandı. Alanyaspor en az savunma yapan takımlardan biri. Bizim oynadığımız maçlarda 60, 62 dakika oyunda kalıyor. Bugün de 61 dakika oyunda kaldı. Oyunu koparmamız gereken durumlarda 22 tane top kaybı yaptık. 14 şut attık. Göztepe'nin ardından Alanyaspor'u da yenmek önemliydi. Yoğun haftaya girerken bu galibiyet önemliydi. Takım iyi oynadı. Adebayor iyi oynadı. Alanyaspor başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Maçın Hakkı BeraberliktiAytemiz AlanyasporSafet SusicTeknik Direktör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dev organizasyonu Antalya'den alıp İsveç'e verdiler
Dev organizasyonu Antalya'den alıp İsveç'e verdiler
Bu pozun sebebi skor değilmiş
Bu pozun sebebi skor değilmiş
Dünkü maçta çocuğu öldü dediler, gerçek ortaya çıktı
Dünkü maçta çocuğu öldü dediler, gerçek ortaya çıktı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim