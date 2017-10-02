Safet Susic: "Gol bulduktan sonra işler istediğimiz gibi gitti"

MAÇIN ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, tahminlerinden daha kolay bir maç olduğunu söyledi.

“Profesyonellik dışı hata yaptık”

Maçta gol bulduktan sonra işlerin istedikleri gibi gittiğini belirten teknik adam Safet Susic, ”Maçın sonlarına doğru hata yaptık. Profesyonellik dışı hata yaptık. Tızavellas’ın kırmızı kartı. Ondan sonra işler kötüye de gidebilirdi. Bu Tzavellas’ın hareketinden sonra maçı kazanmamız bizim için mutluluk verici bir durum” dedi.

“Önümüzde zorlu maçlar var”

Maçtan önce oyuncularıyla toplantı yaptığını aktaran Susic, “Türkiye’de 4 büyük takım ve standardın biraz üzerinde olan Başakşehir var. Onun dışında takımlar aynı standartta. Benim için önemli olan bu ligde kalmak değil. Biz de bu takımı yukarıya taşıyabilecek oyuncular var ve kapasitemiz var. Ligi orta sıralarda veya biraz üzerine takımı taşımak var. Şu anda bir hedef belirlememiz söz konu değil. Önümüzde zorlu maçlar var. Benim hedefim sezon sonunda takımın rahat bir şekilde olmasını sağlamak” diye konuştu.