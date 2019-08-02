banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

Sadece 15 dakika oynatıp 20 milyon euroya sattılar!

Premier Lig ekiplerinden Watford, genç golcüsü Dodi Lukebakio'yu Hertha Berlin'e yaklaşık 20 milyon Euro’ya satmak üzere anlaşmaya vardı.

SPOR 02.08.2019, 15:49 Toygar Dim
Sadece 15 dakika oynatıp 20 milyon euroya sattılar!
banner404

GEÇEN sezonu Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf'ta kiralık geçiren Belçikalı oyuncu 34 maçta 14 gol atmıştı. Lukebakio bir Bundesliga maçında Manuel Neuer'e 3 gol birden atan ilk oyuncu olarak da tarihe geçmişti.

Lukebakio, bonservisine sahip olan Watford'da sadece 15 dakika oynadı. İngiliz ekibi Ocak 2018'de Anderlecht'ten aldığı genç oyuncusu o sezon sadece West Ham'a 3-0 yenildiği maçta 75. dakika oyun sokmuş daha sonra hiç oynatmamıştı.

#lukebakio #watford #Bundesliga #manuel #Neuer #anderlecht
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 02 Ağustos 2019
İmsak 04:22
Güneş 05:56
Öğle 13:09
İkindi 16:56
Akşam 20:11
Yatsı 21:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
banner440
Günün Karikatürü Tümü
ineeeeeek
banner545