Sadece 15 dakika oynatıp 20 milyon euroya sattılar!

GEÇEN sezonu Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf'ta kiralık geçiren Belçikalı oyuncu 34 maçta 14 gol atmıştı. Lukebakio bir Bundesliga maçında Manuel Neuer'e 3 gol birden atan ilk oyuncu olarak da tarihe geçmişti.

Lukebakio, bonservisine sahip olan Watford'da sadece 15 dakika oynadı. İngiliz ekibi Ocak 2018'de Anderlecht'ten aldığı genç oyuncusu o sezon sadece West Ham'a 3-0 yenildiği maçta 75. dakika oyun sokmuş daha sonra hiç oynatmamıştı.