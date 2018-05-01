Sackey Alanyaspor'un maskotu haline geldi

SON iki sezondur Aytemiz Alanyaspor forması giyen ve sergilediği performansla ilk 11'in vazgeçilmez oyuncularından olan Isaac Sackey, turuncu yeşilli takımın maskotu haline geldi. Antrenman öncesi ve sonrasında takım arkadaşları ile devamlı şakalaşan Ganalı futbolcu, dün de kaleci Ufuk Ceylan ile keyifli vakit geçirdi. Saha içinde bir hayli eğlenen ikilinin neşesine diyecek yoktu.