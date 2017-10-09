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Sackey 11'i istiyor

Hırslı oyunu ile dikkat çeken 23 yaşındaki Ganalı oyuncu, Safet Susic'e mesaj yollayarak artık 11'e dönmek istediğini gösterdi. 

Sackey 11'i istiyor

Hırslı oyunu ile dikkat çeken 23 yaşındaki Ganalı oyuncu, Safet Susic'e mesaj yollayarak artık 11'e dönmek istediğini gösterdi. 

09 Ekim 2017 Pazartesi 23:21
Sackey 11'i istiyor
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LİGİN 3. haftasında oynanan Karabükspor maçında sakatlanan ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan Isaac Sackey, sakatlığın ardından ilk kez Gençlerbirliği maçına yedek olarak soyunmuş ancak forma giymemişti. Önceki akşam U21 takımı ile oynanan maçta mücadeleci ve hırslı oyunu ile dikkat çeken 23 yaşındaki Ganalı oyuncu, Safet Susic'e mesaj yollayarak artık 11'e dönmek istediğini gösterdi. 

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Anahtar Kelimeler:
SackeySafet Susic
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