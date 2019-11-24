Sabriye 32 saniyede nakavt oldu, olay çıktı!

SABRİYE Şengül, MMA'da Denis Kielholtz'a 32 saniyede nakavt oldu. Sabriye Şengül ile Denise Kielholtz, Londra'da MMA'da karşı karşıya geldi. Sabriye, rakibine sadece 32 saniye dayanabildi ve nakavt oldu. Denise Kielholtz, Sabriye'yi kısa süre içinde mağlup ederken maç sonrasında olay çıktı. Türk dövüşçümüz, maçın ardından 'Kickboks demiştik kickboks! MMA değil!' diye rakibine bağırdı. Sabriye, maç öncesinde “İlk kez kafese gireceğim. Siz de girdiniz gördünüz. Alışık olmadığım bir yere çıkacağım. İlk maçım olacak. Kendime çok güveniyorum. Bir aydır günde 3 antrenman ile çalışıyorum.'' demişti. Rakibine siniri ise uzun zamandır vardı... Karşılaşma öncesi konuşan Sabriye, Denise Kielholtz hakkında şunları söylemişti; “Strestliyim ve rakibime biraz sinirliyim. Biz onunla kick boks maçı yapacaktık. Kick boks maçını kabul etmedi. MMA maçından sonra benim zayıf yönümü bilerek beni maça davet etti. Ben de kabul ettim. Bu maçtan sonra onunla kick boks yapacağız. Kendime güveniyorum”