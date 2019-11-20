Sabri Sarıoğlu: Yeşil sahalara döneceğim

Yaklaşık 17 yıl sarı-kırmızılı formayı giyen Sarıoğlu, geçtiğimiz sezon Göztepe'ye transfer olarak futbol hayatını burada sonlandırmıştı. Eski futbolcu, teknik adam olarak tekrardan futbola döneceğini açıkladı.

Çocuklarıyla poz verdikten sonra soruları yanıtlayan Sabri Sarıoğlu, ''Şu anda antrenörlük dersleri alıyorum sıkı bir çalışma içerisindeyim. Kısa sürede yeşil sahalara çok farklı döneceğim.'' dedi.