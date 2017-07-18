Sabri Sarıoğlu Göztepe yolunda

Futbola Yeni Özkartalspor'da başlayan ve Galatasaray 'da profesyonel olan 33 yaşındaki Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'de 357 maçta görev yapmıştı.

KULÜP yetkililerinden alınan bilgiye göre, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe , Sabri Sarıoğlu ile prensipte anlaştı. Tecrübeli futbolcunun, yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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