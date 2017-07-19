Sabri Sarıoğlu beklenen imzayı attı

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Galatasaray forması giyen Sabri Sarıoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 15 yıl boyunca Galatasaray forması giyen Sabri, burada 479 maçta forma giyerken 6 Türkiye Şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve 5 Süper Kupa Şampiyonluğu olmak üzere 15 kupa kazanma başarısı gösterdi.
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