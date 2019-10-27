Ryan Donk derbide yok

SARI kırmızılı takımda oğlu ameliyat olan Ryan Donk, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceğini sosyal medyadan açıkladı.



İşte Donk'un açıklaması:



Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım.

