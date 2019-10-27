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Ryan Donk derbide yok

Galatasaray'da oğlu ameliyat olan Ryan Donk, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceğini açıkladı

SPOR 27.10.2019, 17:50 27.10.2019, 17:55
Ryan Donk derbide yok
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SARI kırmızılı takımda oğlu ameliyat olan Ryan Donk, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceğini sosyal medyadan açıkladı.
 
İşte Donk'un açıklaması:
 
Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım.
 

#Galatasaray
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