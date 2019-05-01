Ryan Babel, Galatasaray yolunda

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fulham'da küme düşme üzüntüsünü yaşayan Ryan Babel, Galatasaray ile transfer görüşmeleri yapılıyor

Ryan Babel, Galatasaray yolunda
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GALATASARAY, Fulham'da futbol yaşamına devam eden Ryan Babel ile transfer görüşmesi yapıyor. İngiliz Sky Sports'un haberine göre sarı-kırmızılılar ile Hollandalı futbolcu temas halinde.
Beşiktaş'tan devre arasında ayrılarak Premier Lig'e açılan Babel, burada aradığnıı bulamadı. Fulham geçtiğimiz ay matematiksel olarak alt lige düştü.
Hürriyet'ten Ali Naci Küçük, mart ayında Babel - Galatasaray flörtünü kamuoyuna duyurmuştu.
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