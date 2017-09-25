Ruud van Nistelrooy’u yakan sözler

İNGİLİZ devi Manchester United’ın efsane çalıştırıcısı Sir Alex Ferguson’un 2006 yılında Ruud van Nistelrooy’u satması büyük şaşkınlık yaratmıştı. Her maç gol atan, takımın gol yükünü tek başına sırtlayan Hollandalı golcünün Real Madrid’e satılma nedeni yıllar sonra ortaya çıktı. Meğer Van Nistelrooy’un Cristiano Ronaldo babasını kaybettikten sonra Portekizli yıldıza söyledikleri Manchester United’daki kariyerinin sonunu getirmiş. Ferguson’un Manchester United’daki döneminde en yakınındaki isimlerden biri olan kulüp doktoru Alastair Campbell, merak edilen gerçeği anılarından oluşan kitapta açıkladı.

Portekiz’in Sporting Lizbon ekibinde parlayan ve Manchester United’ın radarına giren Cristiano Ronaldo, İngiliz devine yeni yeni alışmaya başlamıştır. Genç bir futbolcu olarak kendisini kanıtlamaya çalışan Ronaldo, takım arkadaşlarının saygısını kazanmaya çalışmaktadır. Ferguson’un asistanı Portekizli Carlos Queiroz ile oldukça iyi anlaşan Ronaldo, aynı dili konuşan, kendi kültürünü bilen biriyle yakınlaşması kadar doğal bir şey yoktur. Ancak gün geçtikçe takımda yıldız olacağının sinyallerini veren Ronaldo, belli ki takımdaki bazı yıldızları rahatsız etmeye başlar. Önce Giggs’in her maç sonrası ‘Bencil oynuyor’ şeklindeki eleştirilerine maruz kalan Ronaldo’nun, Van Nistelrooy’dan da beklemedik bir tepki aldığı ortaya çıktı.

Campbell’ın kitabında yer alan anekdota göre eski bir malzemeci olan babasını kaybeden Ronaldo, bir antrenmanda Queiroz ile konuşurken Van Nistelrooy yanaşır. Hollandalı yıldız, Ronaldo’ya “Görünüşe göre yeni bir baba bulmuşsun” der. Bu söze çok sinirlenen Queiroz, “Biraz saygılı ol” diyerek Van Nistelrooy’u uyarır. Ancak Hollandalı golcüden hiç beklenmedik bir cevap alır:

“Ben buradaki hiç kimseye saygı göstermem.”

FERGUSON’UN KULAĞINA GİDİNCE

Van Nistelrooy daha sonra özür dilese de Ronaldo onu affetmez. Yaşanan bu olan Manchester United Menajeri Sir Alex Ferguson’un kulağına gider. Oldukça sinirlenen Ferguson, Van Nistelrooy’un satılmasını ister. Ferguson, PSV’den 28.50 milyon Euro satın aldığı ve gol makinesi gibi oynayan Van Nistelrooy’u Real Madrid’e değerinin neredeyse yarı fiyatına, sadece 15 milyon Euro’ya satar.

O dönem Ferguson’un bu yaptığının büyük bir hata olduğunu düşünen insanların sayısı oldukça fazladır. Ancak Ferguson, bu hareketi ile hem takım arkadaşlarına saygı duymayan futbolcuların geleceğinin ne olacağı hakkında mesaj vermiş hem de patronun kim olduğunu herkese göstermiştir.