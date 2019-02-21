Rusya'da turu verdik!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcimiz Fenerbahçe, 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Rus ekibi Zenit ile karşılaştı.

4. dakikada sol taraftan gelen topla ceza sahasında buluşan Ozdoev, golü attı: 1-0.

37. dakikada yine soldan gelen ortaya yükselen Serdar Azmoun, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

43. dakikada Mehmet Topal, ceza sahası dışında attığı golle farkı 1'e indirdi: 2-1.

45+2'de Hernani'nin frikikten gönderdiği şutu Harun Tekin çok iyi çıkardı.

76. dakikada Mehmet Topal'ın büyük hatasında Azmoun, ceza sahasında önünde bulduğu topu kaleye yolladı: 3-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti.

MAÇTAN NOTLAR

Gazprom Arena'daki zorlu maç öncesinde sarı lacivertli ekipte UEFA listesinde yer almayan Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar'ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc da takımda yer alamadı. Öte yandan sakatlığı bulunan Valbuena, federasyon listesinde bulunmadığı için performansında düşüklük olan Benzia ile sarı kart cezası bulunan Isla da maç kadrosunda dahil edilmedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, turun ilk maçına göre kadroda 3 değişik isim ile sahaya çıktı. İlk maçta 11'de görev alan Isla, Valbuena ve Slimani'nin yerine Şener, Alper ve Ayew sahaya çıktı.

Ersun Yanal, Zenit karşısına şu 11'le çıktı: Harun - Şener, Sadık, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Eljif, Moses, Alper, Ayew.

ÜSTÜ KAPALI STAT SOĞUĞU GEÇİRMİYOR

Zenit ile Fenerbahçe arasındaki maçın oynandığı stadın üstü kapalı olduğu için soğuğu geçirmiyor. Rusya'nın en soğuk kentlerinden biri olan Saint Petersburg'daki Gazprom Arena, teknolojisi ile dışarıdaki soğuk havaya rağmen maç izlemeye gelenlere sıcak bir hava sunuyor. Karşılaşmanın başladığı saatlerde açık alandaki hava sıcaklığı eksi 8'e kadar gerilerken, stat içinde sıcaklık 16 dereceye kadar artırılabiliyor.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Turun ikinci maçında her iki takım taraftarı, 64 bin kişilik Gazprom Arena'yı tamamen doldurdu. Zenit taraftarlarının yanı sıra yaklaşık 3 bin Fenerbahçe taraftarı da kendilerine ayrılan yerleri doldurdu.

ZENIT TARAFTARI KOREOGRAFİ YAPTI

Zenitli taraftarlar, Fenerbahçe maçı öncesinde koreografi hazırladı. Rus taraftarların hazırladığı koreografide üst tarafta çift başlı kafasında taç bulunan kartal, altında ise kafasında fes bulunan kanarya sergilendi.