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Rüştü Reçber, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu

Rüştü Reçber, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü olarak göreve başladı.

SPOR 08.10.2019, 16:21
Rüştü Reçber, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu
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TFF’den yapılan açıklamaya göre 46 yaşındaki eski milli kaleci, TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu.Daha önce Milli Takımlar Genel Koordinatörlüğü görevini de yapan Rüştü Reçber, Türk futbol tarihinde 120 kez ile ay-yıldızlı formayı en çok giyen isim olmuştu. Reçber, 11 kez de Ümit Milli Takım’ın kalesini korumuştu. Rüştü Reçber, A Milli Takım’ın 2002’de Dünya Kupası’nda, 2003’te ise Konfederasyonlar Kupası’nda üçüncü olan, 2008’de de Avrupa Şampiyonası’nda yarı final oynayan kadrolarında yer almıştı.

#Rüştü Reçber #TFF-UEFA #Gelişim Koordinatörü
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